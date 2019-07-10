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Son dakika!.. Sarıyer'de halk otobüsü duvara çarptı

SARIYER Büyükdere Caddesi'nde İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsü karşı şeride geçerek duvara çarptı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı.

  • DHA
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Kaza saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde yaşandı. İlk seferine çıkmak için ilerleyen otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı şeride geçti ardından da duvara çarptı. İçinde yolcu olmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Maslak istikametinde trafik oluştu. trafik tek şeritten verilirken otobüsü kaldırma çalışmaları da devam ediyor. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlarda yoğunluk nedeniyle araçlardan inip yürümeyi tercih etti.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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