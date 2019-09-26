Son dakika deprem haberi... Silivri Devlet Hastanesi deprem nedeniyle boşaltılıyor İstanbul’da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor.