Son dakika... Şırnak'ta 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde,İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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