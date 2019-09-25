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Son dakika... Şırnak'ta silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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