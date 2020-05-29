29 Mayıs 2020 Cuma 00:06 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 00:06

İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesinde "Bakanlığımız tarafından,15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge gönderildi" denildi. Buna göre kararlaştırılan son sokağa çıkma yasağı resmilemiş oldu. Cuma akşam 00.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlayacak ve Pazartesi 00.01'e kadar devam edecek. Genelgede ayrıca yasağı kaldırılan 18-20 yaş arası gençlerin dışında kalan 18 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağının devam ettiği belirtildi. Yasağı devam eden diğer bir grup ise 65 yaş üzeri vatandaşlar olarak kayda geçti. İstisnalar daha önceki genelgelerde olduğu gibi yine var.

İşte geneldeden ayrıntılar;

"Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi."

18-20 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağı normal günlerde kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağının genel olarak uygulandığı haftasonu günlerinde ise tüm vatandaşlar gibi yasaklara tabi olacaklar.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Genelgede yer alan ifadeye göre 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olan vatandaşlar haftasonu kendileri için belirlenen saatler dışında sokağa çıkamayacaklar. Bu aralığın dışında kalanlar ise yürüme mesafesindeki ekmek, su, market manav gibi temel ihtiyaçların temin edildiği noktalara araçsız şekilde gitmek şartıyla sokağa çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİNDE İSTİSNALAR

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.