Son dakika... Şule Çet davasında karar çıktı
Şule Çet’in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.
- İHA
Şule Çet'in ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesinde karar çıktı. Mahkeme, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.
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