Şule Çet'in ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesinde karar çıktı. Mahkeme, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.