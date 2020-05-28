SON DAKİKA! Sürücü ehliyet kurslarının açılış tarihi belli oldu; Ehliyet kursları ne zaman açılıyor?

28 Mayıs 2020 Perşembe 21:17 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 21:17

Bakanlar Kurulunun son dakika kararlarının açıklaması ile merak edilen birçok sorudan biri olan "ehliyet kursları ne zaman açılıyor?" sorusu da yanıtını buldu. Sürücü belgesi almak isteyen şoför adaylarının sürücü belgesi sınavı ve ehliyet kurslarının ne zaman açılacağına ilişkin karar resmen verilmiş ve birinci ağızdan cevaplanmış oldu. İşte Ehliyet kurslarının açılacağı tarih

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler ve kısıtlamalar arasında yer alan ehliyet kurslarının kapatılması uygulaması sürücü belgesi ve ehliyet sınavlarına girecek binlerce adayın planlarını etkilemişti. Tüm dünyada sosyal hayatı yavaşlatan koronavirüs tedbirleri ülkemizde görülen vaka sayıları azaldıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin son dakika kararlarıyla adım adım kaldırılarak normalleşme sürecine devam ediliyor.

Bu kapsamda Başkan Erdoğan Mayıs ayının son kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve bakanlar kurulunun son dakika kararlarını açıkladı. Kaldırılan birçok sınırlamalayı birbiri ardına sıralayan Erdoğan'ın müjde verdiği sektörlerden biri de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Sürücü belgesi sınav eğitim merkezleri ve ehliyet kursları oldu. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ehliyet kursları ne zaman açılıyor? sorusunu da cevaplandırmış oldu.

EHLİYET KURSLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Başkan Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında ehliyet kurslarının 1 Haziran itibarıyla kapılarını ve direksiyon kurslarını sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları ile açılabileceğini belirtti.

Kurslara giderek sürücü belgesi almak için bekleyen binlerce şoför adayına da müjde vermiş olan Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile Sürücü belgesi sınavlarının ne zaman yapılmaya başlanacağı ve ehliyet kurslarının ne zaman açılacağı resmen belli olmuş oldu.