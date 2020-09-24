Son dakika... Tekirdağ'da deprem! Tekirdağ son depremler listesi

24 Eylül 2020 Perşembe 17:05 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:05

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Tekirdağ'ın birçok noktasında hissedildi.

Tekirdağ'da saat 16.39 sularında gerçekleşen deprem paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. İşte Tekirdağ'daki deprem hakkında son dakika gelişmeleri...

Tekirdağ başta olmak üzere Marmara’da hissedilen bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji merkezi büyüklüğünün 4,0 olarak açıkladı. Depreme ilişkin Kandilli rasathanesi de 4.3'lük şiddet ölçümü paylaştı. 10 saniye kadar süren depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirtildi.

Edinilen son dakika bilgisine göre Tekirdağ'da gerçekleşen son dakika depremi vatandaşları paniğe sevk etti. Bazı vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıkarken geniş meydanlarda kısa süreli kalabalıklar oldu.

Depremin büyüklüğü 4.2 olarak kayda geçerken alınan son bilgilere ve AFAD'ın açıkladığı son depremler raporuna göre merkez üssü Marmara Denizi. Tekirdağ'da hissedilen depremin derinliği 18.87 kilometre. Tam merkez olarak da Marmaraereğlisi (Tekirdağ) olarak açıklandı.

TEKİRDAĞ'DAKİ DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Marmara Denizi, 18.87 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)

Tarih-Saat : 24.09.2020, 16:38:31 TSİ

Enlem : 40.8268 N

Boylam : 28.0920 E

Derinlik : 6.83 km

EN SON SİLİVRİ MERKEZLİ DEPREMLER YAŞANMIŞTI

Tekirdağ'da son olarak Silivri bölgesine yakın noktalar başta olmak üzere tüm ilde hissedilen depremler yaşanmıştı.