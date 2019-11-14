Son dakika... MSB: Tel Abyad'ın güneyinde PKK/YPG’nin yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman’da PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısının son anda önlendiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer veridli:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman’da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi."
Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman’da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi. pic.twitter.com/D80ksJDDOl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019
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