Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad'da bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.