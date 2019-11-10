23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad'da bombalı saldırı: 8 sivil öldü

PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
 

Başkan Erdoğan iddialara sert tepki gösterdi: Hepsi yalandır, iftiradır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad'da bombalı saldırı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad'da bombalı saldırı

MSB açıkladı: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

MSB açıkladı: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

Meteoroloji'den son hava durumu değerlendirmesi: 6 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji'den son hava durumu değerlendirmesi: 6 ile sağanak uyarısı

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Sıfır aldığı lüks araç boyalı çıktı, 9 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

Sıfır aldığı lüks araç boyalı çıktı, 9 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

Belediye çalışanın paylaşımları kan dondurdu! Gözaltına alındı

Belediye çalışanın paylaşımları kan dondurdu! Gözaltına alındı

Alkollü araç kullandı, cezasını Kur'an kursu inşaatında çalışarak çekiyor

Alkollü araç kullandı, cezasını Kur'an kursu inşaatında çalışarak çekiyor
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan iddialara sert tepki gösterdi: Hepsi yalandır, iftiradır

Başkan Erdoğan iddialara sert tepki gösterdi: Hepsi yalandır, iftiradır

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA