Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.