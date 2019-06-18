Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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