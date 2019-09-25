Son dakika... Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda uçtu
Türk F-16'ları bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi."
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