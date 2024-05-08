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  • Türkiye İsrail'e neden askeri harekat yapmıyor? sorusuna 24 TV canlı yayınında net yanıt: Akıl alacak gibi değil!
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Türkiye İsrail'e neden askeri harekat yapmıyor? sorusuna 24 TV canlı yayınında net yanıt: Akıl alacak gibi değil!

24 TV'de yayınlanan ‘Açık Görüş' programına konuk olan İletişimci-Yazar Ali Saydam, 'Türkiye İsrail'e neden askeri müdahalede bulunmuyor?' sorusu ile yürütülen algı operasyonlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan ve Ürdün'ün İsrail'i desteklediğini iddia eden Saydam, “Onlar sessiz kalacak, biz müdahale edeceğiz. Akıl alacak gibi değil” diyerek yanıt verdi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
Türkiye İsrail'e neden askeri harekat yapmıyor? sorusuna 24 TV canlı yayınında net yanıt: Akıl alacak gibi değil!
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğünde işgalci İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 404'e yükseldiği kaydedildi.

Soykırıma karşı Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi ve insani yardım çalışmaları ilk günden bu yana devam ediyor...

"TÜRKİYE NEDEN ASKERİ HAREKAT YAPMIYOR?" ALGISI!

24 TV'de yayınlanan Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programına konuk olan İletişimci-Yazar Ali Saydam, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik tüm yardım faaliyetlerini görmezden gelerek yürütülen algı operasyonlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İletişimci-Yazar Ali Saydam'ın konuşmalarından satır başları:

LAF EBELİĞİ YAPMAK KOLAY!

"Türkiye neden İsrail'e saldırmıyor?" diye laf ebeliği yapmak kolay. İsrail'in burnunun dibinde Ürdün, Suudi Arabistan var. Ürdün Kralı, uçağa binerek sportif manada Gazze'ye yiyecek atacak.

SUUDİ ARABİSTAN VE ÜRDÜN İSRAİL'İ DESTEKLİYOR

Ancak Suudi Arabistan'da, Ürdün de tamamen İsrail'i destekler durumdalar. Onlar buradan sessiz kalacaklar, biz Türkiye olarak buradan askeri müdahalede bulunacağız. Hangi akla sığıyor bu?

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