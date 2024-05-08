İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğünde işgalci İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 404'e yükseldiği kaydedildi.

Soykırıma karşı Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi ve insani yardım çalışmaları ilk günden bu yana devam ediyor...

"TÜRKİYE NEDEN ASKERİ HAREKAT YAPMIYOR?" ALGISI!

24 TV'de yayınlanan Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programına konuk olan İletişimci-Yazar Ali Saydam, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik tüm yardım faaliyetlerini görmezden gelerek yürütülen algı operasyonlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İletişimci-Yazar Ali Saydam'ın konuşmalarından satır başları:

"Türkiye neden İsrail'e saldırmıyor?" diye laf ebeliği yapmak kolay. İsrail'in burnunun dibinde Ürdün, Suudi Arabistan var. Ürdün Kralı, uçağa binerek sportif manada Gazze'ye yiyecek atacak.

SUUDİ ARABİSTAN VE ÜRDÜN İSRAİL'İ DESTEKLİYOR

Ancak Suudi Arabistan'da, Ürdün de tamamen İsrail'i destekler durumdalar. Onlar buradan sessiz kalacaklar, biz Türkiye olarak buradan askeri müdahalede bulunacağız. Hangi akla sığıyor bu?