AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:53 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin videokonferans yöntemiyle katıldığı Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan zirve, 1,5 saat sürdü.



Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi sonrası, devlet başkanları tarafından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre Üçlü Zirve'de devlet başkanları Suriye sahasındaki mevcut durumu ele aldı, üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.

Üçlü Zirve'de liderler, komşu ülkelerin milli güvenliğine halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığını da ifade etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki (İGAB) durumun gözden geçirildiği Zirve'de, İdlib'le ilgili anlaşmaların hayata geçirilerek sahadaki sükuneti sağlamanın gerekliliği vurgulandı.

Zirvede, Suriye'deki ihtilafın Suriyelilerin öncülüğünde, BM'nin kolaylaştırıcılığında, siyasi süreçle sona erdirilebileceğine dair inanç teyit edildi.

Üç lider, mültecilerin ve Suriye'de yerinden edilenlerin, güvenli ve gönüllü dönüşlerinin kolaylaştırılmasının ve haklarının korunmasının altını çizdi

Üç lider, mültecilerin ve Suriye'de yerinden edilenlerin, güvenli ve gönüllü dönüşlerinin kolaylaştırılmasının ve haklarının korunmasının altını çizdi.

Liderler bir sonraki Üçlü Zirve'yi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin daveti üzerine en kısa sürede İran'da yapmayı kararlaştırdı.