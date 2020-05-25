25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:12

Koronavirüsten dünya üzerinde etkilenen kişi sayısı resmi rakamlara göre 6 milyona yaklaştı. Pandeminin ağırlığı karşısında birçok ülkenin sağlık sistemi çökerken Türkiye zamanında ve kararlı adımlar atmanın meyvelerini salgının görüldüğü günden itibaren iki ay içerisinde almaya başladı. Ancak halen dünyada olduğu gibi Türkiye’de de azalmasına rağmen vaka ve ölümler olmaya devam ediyor. Bu noktada zorunlu ya da gönüllü fark etmeksizin “koronavirüs ne zaman bitecek?” sorusu tüm insanlığın gündeminde. Türkiye’de de Kovid-19’un bitiş tarihine ilişkin öngörü ve çalışmalar merak ediliyor. İşte bu merak bilim dünyası koronavirüsü tanıdıkça yapılan modellemelerle sır perdesini yavaş yavaş kaldırıyor. Yapılan en yeni çalışmanın son dakika verileri Singapur’dan geldi.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs pandemisi ülke ülke bitiş tarihi çalışmasına ilişkin alınan neticeler bugün dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Üniversitenin çalışmalarının sonuçlarını Mayıs ayı itibarıyla güncellediği ve grafiksel salgın seyri ile yapay zeka destekli bir modelleme çalışması yapıldı. Buna göre her ülke için koronavirüsün ne zaman biteceğine ilişkin ortalama tarihler ortaya çıkmış oldu.

İşte son dakika çalışmasının ayrıntıları ve Türkiye’yi ilgilendiren kısmı;

TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜSÜN BİTMESİ İÇİN DURUM İYİYE GİDİYOR AMA…

Veri destekli inovasyon laboratuvarında yapay zeka modellemesine dayanarak oluşturulan çalışmada elde edilen veriler Türkiye’de tablonun iyiye gittiğini ortaya çıkarırken ancak henüz rehavete kapılmanın doğru olmayacağı sonucunu da göstermiş oldu.

Bu kapsamda çalışmayı gerçekleştiren kuruluş tarafından aktarılan son dakika verilerinde Türkiye’de koronavirüsün biteceği zaman dilimi için ortalama 120 gün ya da bunun biraz fazlası öngörüldü. Yapılan açıklama ve yayınlanan son Türkiye raporuna göre Türkiye çalışma ve önlemlerine aynı kararlılıkla devam ederse 120 gün içinde koronavirüsü büyük ölçüde bertaraf etmiş olacak.

KAFA KARIŞTIRAN BİR KARARLA RAPORU KULLANIMA KAPATTILAR!

Araştırmayı yürüten bilim ekibi “Koronavirüs ne zaman bitecek?” çalışmasını yayınlandıktan bir süre sonra kamuoyunun kullanımına kapattı. Ancak modellemeler internette halen dolaşımda. Raporun kaldırılma nedeninin iç kullanım ve geliştirme olduğu belirtildi.

SON RAPORA GÖRE KORONAVİRÜS 8 EYLÜL’DE BİTECEK

Ekibin yayınladığı grafikte Türkiye ile ilgili olan tahminlerin 6 Mayıs’a kadar gelen vaka ve ölüm tablolarından elde edildiği de aktarıldı.

5 GÜN YANILMA PAYI VERDİLER!

Kesinlik göstermediği belirtilen son dakika raporunda grafikte Türkiye için 121 gün gösterilirken, değişkenlik gösteren gün sayısı ve yanılma payı olarak da 5 güne işaret edildi.

KOVİD-19’UN EN GEÇ BİTECEĞİ ÜLKE

Raporun getirdiği sonuçlarda diğer ülkeler için de öngörülen koronavirüs bitiş tarihi açıkça belirtildi. Buna göre salgından en geç kurtulacak olan ülke önlem almayan ve almamakta direnen Brezilya olacak. Brezilya’nın önünde 200 günden fazla zaman olduğu dikkat çekiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DA BAYRAMDAN SONRA NORMALLEŞMENİN HIZLANMASINA VE KISA SÜREDE SALGINI YENME EMARELERİNE İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde tamamen bilimsel ve uzmanların yaptıkları değerlendirmelere bakarak, matematiksel bir durum olmasa da algoritmaların olumlu yönde ilerlediği ve belirli bir zaman içinde sonuç alacak duruma gelineceği şeklindeki umutları işaret etmişti. Başkan Erdoğan açıklamalarında normalleşmenin hızlanması kısıtlamaların adım adım kaldırılmasına işaret ederek ‘Ramazan Bayramı'nda milletimizle birlikte çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah’ demişti.