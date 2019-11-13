Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarına yayımladığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail dünden bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

İsrail Yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir.

İsrail’in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir.

Uluslararası toplum da Filistin’de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail’in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir.

Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin’de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. "