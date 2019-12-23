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Son dakika... Türkiye'den Suudi Arabistan'daki 'Kaşıkçı' davası kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır' dedi.

AA23.12.2019  16:45 - Güncelleme: 23.12.2019  16:53

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak Suudi Mahkemesi tarafından alınan karar hakkındaki soruya cevabı şu şekilde:

Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır.
 
Merhum Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir.
 
Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür.
 
Bu vesileyle, Suudi makamlarından adli işbirliği beklentimizi yineliyoruz. 

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