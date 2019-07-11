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Son dakika: Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika haberi... Saat 21.45 civarında başlayan bir erişim sorunu nedeni ile Twitter'da ana sayfa akışının yenilenemiyor. Twitter kullanıcıları, sorunun neden kaynaklandığını merak ederken 'Twitter çöktü mü?' sorusunun yanıtını da araştırıyor.

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Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter'a saat 21.45 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Twitter kullanıcıları, ana sayfa akışının yenilenemediği ve tweet paylaşımı yapılamadığı bildiriminde bulundular. Twitter'a erişim ile ilgili sorunun dünya genelinde olduğu ve birçok ülkede benze problemlerin yaşandığı bildirildi.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a erişim sorunu ve sayfanın yenilenmemesi ile ilgili gelen şikayetlerin ardından gözler Twitter yönetimine çevrildi. Ancak şu ana kadar yetkili bir isimden yaşanan sorun ile ilgili açıklama gelmedi.

Hem dünyada hem de ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Twitter çöktü mü? Twitter'da yaklaşık 10 dakikadır gözle görülen bir erişim sorunu yaşanıyor. Bazı kullanıcılar Twitter'a giriyor yenileme ve güncelleme yapamıyor, bazı kullanıcılar ise hiçbir şekilde Twitter'a giremiyor. Twitter cephesinden resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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