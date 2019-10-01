Son dakika... Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Tarık Ünlüoğlu, son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyicilerle buluşuyordu.
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü belirtiliyor.
VEFAT HABERİNİ OKTAY KAYNARCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun sevilen dizi 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden rol arkadaşı Oktay Kaynarca, üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu. Oktay Kaynarca yayımladığı mesajında, ""Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm..." ifadelerini kullandı.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI
Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı
Tarık Ünlüoğlı bir dönemin fenomen dizisi 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Testere Necmi' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
Yıl Film Rol
1996 Bir Erkeğin Anatomisi
1998 Cumhuriyet
2004 Kurtlar Vadisi Testere Necmi
2006 Umut Adası
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı
2007 Kabadayı
2009 Aşkın İkinci Yarısı
2011 Eyyvah Eyvah 2
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel
2011 Berlin Kaplanı Cemal
2014 Eyyvah Eyvah 3
2015 Bana Masal Anlatma
2015 Kara Bela
2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan
2018 Hedefim Sensin
2018 Bal Kaymak
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.