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Son dakika... Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Tarık Ünlüoğlu, son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyicilerle buluşuyordu.

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Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü belirtiliyor.

VEFAT HABERİNİ OKTAY KAYNARCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun sevilen dizi 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden rol arkadaşı Oktay Kaynarca, üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu. Oktay Kaynarca yayımladığı mesajında, ""Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm..." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
 

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı
 
Tarık Ünlüoğlı bir dönemin fenomen dizisi 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Testere Necmi' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
 
TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
 
Yıl       Film     Rol
 
1996    Bir Erkeğin Anatomisi
 
1998    Cumhuriyet    
 
2004    Kurtlar Vadisi   Testere Necmi
 
2006    Umut Adası
 
2007    Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım          Savcı
 
2007    Kabadayı        
 
2009    Aşkın İkinci Yarısı
 
2011    Eyyvah Eyvah 2        
 
2011    Sümela'nın Şifresi: Temel      
 
2011    Berlin Kaplanı Cemal
 
2014    Eyyvah Eyvah 3         
 
2015    Bana Masal Anlatma  
 
2015    Kara Bela       
 
2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz   Ünal Kaplan
 
2018 Hedefim Sensin
 
2018 Bal Kaymak

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