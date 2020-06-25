Son dakika... Van'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

25 Haziran 2020 Perşembe 13:33 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 13:33

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van depreminin şiddeti AFAD tarafından 5.4 şiddetinde olarak duyuruldu. Ülkemizdeki depremler anlık ve güncel olarak takip edilirken Kandilli ve AFAD son depremler listesini yayınlıyor. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 5 km. derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Van'ın Örenburç ilçesi olan depremde gelen ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Ülke genelinde meydana gelen son depremler arasında, 3.8 büyüklüğünde Akdeniz'de yaşanan deprem dikkat çekiyor. 26 Haziran'da AFAD tarafından yapılan açıklamada Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. İşte son dakika Van depremi ve 25 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

VAN'DA DEPREM!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 5 km. derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Van'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 5.4 olarak açıklanan depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD tarafından paylaşılan ilk deprem verilerine göre depremin merkez üssü Özalp olarak açıklandı. Deprem Van'ın tüm ilçelerinde hissedilirken, çevre illerde de yaşayan vatandaşlar depremi hissettiklerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı biliniyor.

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine Van depremin şiddeti 5.4 olarak kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Van'ın Özalp bölgesinde 5.4 şiddetli olarak bildirildi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor."