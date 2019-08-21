Son dakika... Yeni Akit'in GYY'si Demirel'i öldüren damadına 37,5 yıl hapis cezası verildi
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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