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Son dakika... Yeni Akit'in GYY'si Demirel'i öldüren damadına 37,5 yıl hapis cezası verildi

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
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Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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