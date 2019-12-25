Son dakika.. Yerli otomobilden yeni foto

25.12.2019 14:35 - Güncelleme: 25.12.2019 14:38

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

Bu kapsamda TOGG, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, otomobile ait bir detay daha yer aldı

TOGG, önceki gün yerli otomobilin farlarının göründüğü fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verilmişti.