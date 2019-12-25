İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,933
  • EURO
    6,5935
  • ALTIN
    286.025
  • BIST100
    113372
Güncel

Son dakika.. Yerli otomobilden yeni foto

Yerli otomobilde ön panjur göründü

25.12.2019  14:35 - Güncelleme: 25.12.2019  14:38

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

Bu kapsamda TOGG, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, otomobile ait bir detay daha yer aldı

TOGG, önceki gün yerli otomobilin farlarının göründüğü fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verilmişti. 

 

Hamam böceğini böyle ameliyat etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi
Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?
Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak
Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

İşte öne çıkan 3 il
İşte öne çıkan 3 il

İşte öne çıkan 3 il
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.