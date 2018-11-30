Son depremler Marmara’da kaç şiddetinde deprem oldu ölü yaralı var mı Kandilli Rasathanesi son dakika

Son depremler Marmara’da kaç şiddetinde deprem oldu ölü yaralı var mı Kandilli Rasathanesi son depremler araştırılıyor. Son dakika depremler merak ediliyor.Sabah saatlerinde Yalova'da meydana gelen sarsıntıyla beraber herkes 'Deprem beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusunu sormaya başladı. Depremle birlikte geçen günlerde Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki'nin yaptığı "Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara'da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor." açıklaması yeniden akıllara geldi. Peki Yalova depreminde ölü yaralı oldu mu? Binlerce kişiyi etkileyen en son deprem Yalova'da hissedildi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre; depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Vatandaşları korkutan son depremler İstanbul’da hissedildi. En son depremler gündemde yerini aldı. İTÜ Öğretim Üyesi, Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova’da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, artçıları olacak mı buna bakacağız” dedi. Prof. Dr. Tüysüz şunları söyledi: “Bu bölge biliyorsunuz çok sayıda deprem üreten faylardan oluşuyor. 1999 depremi bunun hemen doğusunda meydana gelmişti. Büyüklükleri, Avrupa Sismolojik Birliği tarafından 4, AFAD tarafından 4,1, Kandilli tarafından 4,3 olarak veriliyor. Olan deprem karada olan bir deprem. Bu bölgede 4 büyüklüğünde deprem olması bir takım fayların kırılmasına işaret ediyor. Ancak bu herhangi bir depremin öncüsü olarak beklenen bir deprem değildir.

Son dakika: Marmara'da deprem korkuttu! İstanbul'da da hissedildi...

Merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 05.36'da meydana gelen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi.

Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.36'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenenen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi.

'ARTÇILARI OLACAK MI BUNA BAKACAĞIZ'

İTÜ Öğretim Üyesi, Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova'da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, artçıları olacak mı buna bakacağız" dedi.

Prof. Dr. Tüysüz şunları söyledi:

Bu bölge biliyorsunuz çok sayıda deprem üreten faylardan oluşuyor. 1999 depremi bunun hemen doğusunda meydana gelmişti. Büyüklükleri, Avrupa Sismolojik Birliği tarafından 4, AFAD tarafından 4,1, Kandilli tarafından 4,3 olarak veriliyor. Olan deprem karada olan bir deprem. Bu bölgede 4 büyüklüğünde deprem olması bir takım fayların kırılmasına işaret ediyor. Ancak bu herhangi bir depremin öncüsü olarak beklenen bir deprem değildir.

'İSTANBUL İÇİN BÜYÜK RİSK GÖZÜKMÜYOR'

Depremler sığ olursa, hissedilir. 4 büyüklüğünde deprem de yüzeyde hissedilebilecek bir depremdir. Halkımıza geçmiş olsun. Telaş edilebilecek bir şey söz konusu değil. İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay, şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Şu an o fay üzerinde bir deprem olmadığını söyleyebiliriz. Ancak önemli olan depreme hazırlıklı olmak. Bu konuda 1999'dan bu yana çok çeşitli uyarılar yapıyoruz. Ancak hazırlıklarımızın tamam olmadığı yetkili ağızlar tarafından da ifade edilebilmektedir. Deprem herhangi bir zamanda, herhangi bir anda olabilir.

Marmara Denizi'nin güneyinde olduğu için Bursa çevresi, Tekirdağ civarında deprem hissedilmesi olağandır. Ama bunu kısa bir zaman içerisinde izlemek mümkün olacaktır. Deprem üzerinden çok kısa süre geçtiği için o konuda yeterli bilgi sahibi değiliz. Tahminde bulunmak mümkün.

Sabah saatlerinde Yalova'da meydana gelen sarsıntıyla beraber herkes 'Deprem beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusunu sormaya başladı. Depremle birlikte geçen günlerde Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki'nin yaptığı "Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara'da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor." açıklaması yeniden akıllara geldi

DEPREM UZMANI AHMET ERCAN'DAN KORKUTAN UYARI!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, önceki gün yaptığı açıklamada "Beklenen İstanbul depremi, bir tane deprem olmayacak. İstanbul depremi en az 3 tane olacak. Kuzey Marmara'da daha önce olan büyük depremlere baktığımızda bunların hepsinin ardışık bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu depremler meydana geldikten 3 yıl içinde gerçekleşmiş" şeklinde konuştu.

'SİVRİADA 6.4, TEKİRDAĞ - SİLİVRİ ARASI 7.3

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Küçükçekmece bölgesinden geçemediğini söyleyen Ahmet Ercan, ''Orayı kırmak için 6 milyar gigatonluk güç gerekiyor. Fay hattı bu gücü biriktirdiği anda burayı kıracak. O zaman 'İstanbul depremi oldu' diyeceğiz. Küçükçekmece Sivriada'nın önünde 6,4 ile 6,7 arasında orta büyüklükte deprem olacak. Ancak Tekirdağ Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7 ile 7.3 büyüklüğünde deprem olacak" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA YAKASI YIKILACAK'

Depremin yıkım gücünün yapılaşmaya olan uzaklığı ve niteliğine bağlı olarak değiştiğini kaydeden Ahmet Ercan, ''Yapı niteliğine baktığımız zaman depremden yüzde 35 oranında Anadolu Yakası etkilenecek. Yüzde 65 yıkımını ise Avrupa Yakası yaşayacak" dedi.

Ahmet Ercan İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılamadığına dikkat çekerek, ''Kentsel dönüşüm İstanbul'da tam anlamıyla uygulanamıyor. İstanbul'un kırsal kesimlerinde uygulanabiliyor. İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım ve nüfus yoğunluğu" diye konuştu.

'15 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDER'

İstanbul depreminin 2045 yılından önce olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Ercan, ''Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar. 2033'e kadar deprem olacağını düşünmüyorum. En olası yıllar 2040 ile 2050 yılları arasındadır. Deprem şu an için olursa biraz önce saydığım yerlerde Küçükçekmece, Silivri, Marmara Ereğlisi'nde 15-20 bin kişiyi kaybedebiliriz. Milyonlarca kişi evsiz kalabilir" dedi.

Ahmet Ercan, tarihi yarımada bölgesinin olası İstanbul depreminde en fazla etkilenen bölgelerden biri olacağını söyleyerek, ''Ayasofya Müzesi'nden Süleymaniye Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Azatlı Deresi'nin olduğu kesime kadar olan bölgenin altındaki depremden çok güçlü olarak etkilenecektir" şeklinde konuştu.

Deprem nedir? deprem nerelerde oluşur?

Depremin sözlük anlamı yer kabuğunun derin katmanlarını kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürmesi sırsında oluşan,sarsıntı,yerin hareketidir.

Deprem nerelerde oluşur?

Deprem bilimi sismolojidir.Gerçek anlamı ise Dünya yüzeyindeki bir kırık boyunca koparak fırlayan,sıkıştırılmış yada gerilmiş kayaların neden olduğu titreşimler ve sarsıntılar biçiminde görülen ani bir enerji boşalımıdır.Volkanlardan fışkıran lavlarda küçük sarsıntılara neden olabilir.Yılda yaklaşık bir milyon deprem olduğu tahmin edilektedir ama bunların çoğu öyle küçüktür ki farkedilmedn geçerler.Yaygın bir yıkıma yol açan gerçekten şiddetli depremler yaklaşık iki haftada bir olur.Neyse ki bunların çoğu okyanuslar altında yer aldığından insanlara zarar vermez.Yüzeyin 700km altında oluşan depremlere ne gibi nedenlerin yol açacağı bilinmemektedir.

Bir kırık boyunca kayma kırık düzlemi üstündeki sürtünme tarafından önlenir.Bu,enerjiyi ortaya çıkarır;enerjide esnek bir biçim değişimi olarak biriken hareketi üretir.Örn:Bir yay gerildiğinde bu sonuç elde edilir.Sonunda gerilim kritik bir noktaya erişir,sürtünme alt edilir ve kayalar birikmiş enerjilerini öne arkaya titreşerek deprem biçiminde boşaltıp birbirine çarparak fırlatırlar.Esnek biçim değişimini taşıyamayacak duruma gelen kaya büklümleri,bir kırık oluşturacak parçalandıklarında da deprem olabilir.

Sismik dalgalar merkezden dışarı doğru,tıpkı bir silh ateşlendiğinde ses dalgalarının yayılması gibi her yönde yayılırlar.Başlıca iki tür deprem vardır.Skıştırma dalgaları ve makaslama dalgalrıdır.

Sıkıştırma dalgaları içinden geçtikleri kaya taneciklerinin dalga yönünde öne arkaya sallanmalarına neden olurlar.Makaslama dalgaları ise taneciklerin kendi geçiş yönlerine dik açıyla titreşmelerine yol açarlar.Her iki tür sismik dalagadada tanecikleri fiziksel olarak hareket ettirmez,yalnızca onalrın arkasından geçer.

Sıkıştırma dalgaları makaslama dalgalrından 1,7 kez daha hızlı hareket eder ve deprem kayıt istasyonunda önce bunlar saptanır.Bu yüzden sismologlar onlara birincil dalgalar,makaslama dalgalrına ikincil dalgalar adını verirler.Sismolglar bir başka dalga türü daha bulmuşlardır:Uzun dalga yada yüzey dalgası.En yüksek şoklara yol açan dalgalardır.

Depremin şiddetini ölçmek için riçhter ölçeği kullanılır.Şiddet ölçüleri öylesine ayarlanmıştır ki,

ölçekteki her birim önceki tarafından bırakılan enerjinin 30 katıdır.2lik şiddet çok zor hissedilir oysa 7 şiddetinde bir deprem büyük bir alanda yıkıcı etkiye sahip depremin alt sınırıdır.

DEPREM NERELERDE OLUŞUR:

Deprem herhangibir yerde ve herhangibir zamanda oluşabilir.Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylernebilir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir