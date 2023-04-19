Son depremzede kalıcı evine geçene kadar depremzedelerin emrindeyiz!

Adıyaman'da 1 Kahramanmaraş'ta 2 Hatay'da 1 adet aşevleriyle iftar ve sahur yemeği ikramı yapılırken, 3 ilde 4 aşevinde şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişiye iftar ve sahur yemeği verildi.

Ayrıca Malatya ve Suriye'de ise mobil aşevleriyle de iftar ve sahur yemeği ikramı Ramazan boyunca afetzedelere yapıldı.

Depremin ilk saatlerinden itibaren insani yardım çalışmalarında bulunan Deniz Feneri, Ramazan ayında deprem bölgelerindeki çalışmalarına devam etti.

Büyük felaketin vurduğu illerde gıda kolisi, hijyen seti, giyim, bayram harçlığı, yatak, yorgan, çadır, zekat ve fitre dağıtımlarında da bulunan dernek aşevlerinde de iftarlık ve sahurluk ikramlarında bulunuyor.

Afetin yaşandığı 3 ilde geçici giyim mağazaları kurarak depremzedelerin giyim ihtiyacına cevap veren dernek binlerce çocuğu bayram öncesi sevindirdi.

6 adet "Afet Lojistik Merkezleri" Hatay, Kahramanmaraş merkez ve Türkoğlu, Malatya Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman merkez ve Gaziantep ile son depremzede vatandaş kalıcı evine girene kadar afetten etkilenen mağdurlara hizmet vermeye devam edecek.

1001 çocuk 1001 dilek projesi ile minik yüreklere dokunan dernek yüzlerce çocuğun hayallerine kavuşmasına vesile oldu.

Deniz Feneri Derneği, Ramazan'ın 15'inde idrak edilen "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle depremden etkilenen illerde anne babalarını afette yitiren minikler için yetim buluşması düzenleyerek onlara iftar yemeği, bayram harçlığı, sürpriz hediyeler verdi.

Hayırseverler, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak derneğin Ramazan boyunca gerçekleştirdiği ve bayramdan sonra da kalıcı konutlara geçene kadar depremzedeler için hazırlanan kampanyalara destek olabilirler. Bağışçılar;

-FITRE YAZIP 5407'YE SMS GÖNDEREREK 70 TL,

-BAGIS yazıp 5560'a SMS göndererek 25 TL katkıda bulunabilirler. Daha büyük bağışlar için ise www.denizfeneri.org.tr'ye girebilir ya da derneğin 0 212 414 60 60 numaralı çağrı merkezini arayarak bağışta bulunabilirler.