Son durum kamuoyuyla paylaşılacak! Zirve yarın başlıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-4 Mayıs'ta Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirve, Bakanlığın himayelerinde, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenecek.

Bakan Uraloğlu'nun açılışını yapması beklenen zirvede, ulaşım sistemlerinde geliştirilen projeler, bu konuda gelinen son nokta ve geleceğe dönük planlamalar ele alınacak.

Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili Bakanlık olarak önemli yatırım ve projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akıllı ulaşım sistemlerini, yerli ve milli sistemlerle dünya standartlarına taşıdıklarına işaret eden Uraloğlu, "Türksat tarafından geliştirilen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru ile AUS Merkez Yazılım IoT Platformu'nun yanı sıra Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nin geldiği son durumu da kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türksat 5B uydusu ile ulaşım sektörlerinin birbiriyle entegrasyonunun sağlandığına işaret ederek, kara araçları başta olmak üzere yeni nesil ulaşım teknolojilerinde kullanılan araçların iletişiminin Türksat uyduları ile kesintisiz hale getirilmesi amaçlanan projede yerli ve milli uydu haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesinin ve AUS alanında kullanımının yaygınlaştırılmasının da hedeflendiğini kaydetti.

- "KARA YOLLARININ ETKİN KULLANIMI İLE ULAŞIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLANACAK"

Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi kapsamında ilk olarak İstanbul'da "K-AUS Test ve Uygulama Koridoru" uygulamasının başlatılmasını planladıklarını bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezi'nde ise kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformu ve mobil uygulaması da devreye alınacak. Proje kapsamında sinyalizasyon, kamera, araç algılayıcı sistemler ve simülasyon yazılımları da kurulacak. Merkez ve bölge sistem donanımları ile kontrol odalarının altyapısı da yine Türksat tarafından tamamlanacak."

Uraloğlu, 30 kilometrelik Hasdal-İstanbul Havalimanı yolunda K-AUS Test ve Uygulama Koridoru'nun kurulacağını bildirerek, bunu gelecek yılın sonunda hizmete almayı planladıklarını kaydetti.

K-AUS uygulamaları ile akıllı ulaşım ekosisteminin asli unsurları olan araç, altyapı ve merkez arasındaki işbirliğinin geliştirilerek kara yolu ulaşımındaki kapasite ve performansın da artacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Kara yollarının etkin kullanımı ile ulaşımda hareketlilik ve sürdürülebilirlik sağlanacak. Dünyada sayılı olan proje ile Türkiye, akıllı ulaşım sistemlerinde dünya teknolojilerini de yerli ve milli imkanlarla yakalayacak." değerlendirmesinde bulundu.