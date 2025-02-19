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Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir marketin kapatma cezası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir marketin 2 şubesinin 3 gün kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir marketin kapatma cezası
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Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük ya da küçük iş yeri demeden denetimler yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün satışı yapan bir zincir marketin 2 şubesini 3 gün süreyle mühürledi. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz kesintisiz ve kararlılıkla devam edecek."

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