Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu sürüyor. Soruşturması kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonda 8 kişi 'rüşvet ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin kuyumcu U.K.Y., galericiler A.A., H.T.A. ve H.A., Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Y.Y., iş insanı B.G., inşaat mühendisi A.E., belediye çalışanı B.G. olduğu kaydedildi.

SUÇ GELİRİNE AKLAMA

Şüphelilerin ev ve iş- yerlerinde yapılan aramalarda 6 lüks marka saat, 6 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 cüzdan, 3 ziynet eşyası gibi değerli eşyalar ele geçirildi.

8 şüphelinin, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz devri yaptığı ileri sürüldü.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kuyumcu U.K.Y.'nin, Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip, karşılığını Muhittin Böcek'in hesabına gönderdiği kaydedildi. Altın bozdurulmuş gibi gösterilerek alınan parayla galerici A.A. ile H.T.A.'dan lüks bir otomobil satın alındığı, bu otomobilin de Muhittin Böcek'in sevgilisi M.K.'ye verildiği iddia edildi.

SAATİ RÜŞVET VERMİŞ

Galerici H.A.'nın, Aksu Altıntaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürüldü. Y.Y.'nin, lüks otomobilin M.K. üzerine devir işlemlerini yürüttüğü, ayrıca M.K.'nin evinde bulunan lüks saati rüşvet karşılığı temin ettiği kaydedildi. Lüks saati veren kişinin ise iş insanı B.G. olduğu öne sürüldü. İnşaat mühendisi A.E.'nin, döviz bürosuna bir firma tarafından yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı alıp, rüşvet olarak verdiği kaydedildi. Belediye çalışanı B.G. adına kayıtlı lüks otomobilin ise kaynağı belli olmayan parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından alındığı belirtildi.

