Areda Survey'in 27–30 Ocak 2026 tarihleri arasında 2 bin 845 kişiyle gerçekleştirdiği Ocak 2026 Sosyometre araştırması yayınlandı. Çalışma, TÜİK verilerine göre yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasi tercihlere göre hazırlandı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, anket sonuçlarından notlar şöyle:

MİLLİYETÇİ OYLAR ARTTI

Araştırmaya göre bu pazar milletvekili genel seçimi yapılsa AK Parti yüzde 32,5 ile ilk sırada yer alıyor. CHP yüzde 30,9 ile ikinci sırada bulunurken iki parti arasındaki fark 1,6 puan olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle: DEM Parti yüzde 9, MHP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 6,3, Anahtar Parti yüzde 4, Zafer Partisi yüzde 3,9 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7. Araştırmada milliyetçi partilerin toplam oy oranının yüzde 20'nin üzerine çıkması dikkat çekti.

MUHALEFETE SURİYE EKSİSİ

Araştırmada dış politika ve güvenlik algısı öne çıktı. Katılımcıların yüzde 87'si DEM Parti'nin Suriye politikasını yanlış bulduğunu ifade etti. Muhalefetin genel Suriye politikasını başarısız bulanların oranı yüzde 68,8 olurken, Türkiye'nin mevcut Suriye yönetimiyle kurduğu ilişkiyi doğru bulanların oranı yüzde 58,9 olarak kaydedildi.

AHMED ŞARA BAŞARILI

Terör örgütü PKK/YPG'nin silah bırakıp Suriye devletine entegre olmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 75,9. Buna karşılık katılımcıların yüzde 82,4'ü Suriyeli Kürtler için en doğru seçeneğin eşit vatandaşlık temelinde Suriye devleti içinde yer almak olduğunu belirtti. Ahmet El Şara'nın SDG/YPG'ye karşı başlattığı mücadeleyi başarılı bulanların oranı yüzde 67,7 olarak ölçülürken, toplumun yüzde 59,7'si Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'de huzur ve barışı olumsuz etkileyebileceği endişesini taşıdığını dile getirdi.

İRAN'A MÜDAHALE YANLIŞ

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonuna ilişkin soruya katılımcıların yüzde 77,5'i "Amerika çete gibi davrandı" yanıtını verdi. Operasyonu haklı bulanların oranı yüzde 22,5'te kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın genişleme politikasının dünyayı yeniden sömürgeci düzene götürdüğünü düşünenlerin oranı yüzde 88,9 olarak ölçüldü. İran'a yönelik olası askeri ya da siyasi müdahaleyi yanlış bulanların oranı yüzde 87'ye ulaştı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 41'İ AŞTI

GENAR ve OPTİMAR'ın yaptığı araştırmalarda benzer sonuçlar çıkmıştı. AK Parti'nin oy oranını yüzde 33,5 olarak tespit eden GENAR verilerinde CHP yüzde 31,2 seviyesinde kaldı. AK Parti ile MHP'nin oyunun yüzde 41,7 olarak ölçüldü. OPTİMAR'ın araştırmasında da AK Parti yüzde 35,2'lik oy oranıyla rakiplerine fark attı. CHP'nin yüzde 27,3'te kaldı.

DEPREM KONUTLARI MEMNUNİYET VERİCİ

Araştırmanın en çarpıcı başlıklarından biri gençlere yönelik uyuşturucu tehdidi oldu. Katılımcıların yüzde 90'ı Türkiye'de çocukların ve gençlerin uyuşturucu riski altında olduğunu düşünüyor. Hükümetin deprem bölgesindeki konut inşa ve teslimat performansını başarılı bulanların oranı yüzde 62,2 olurken, yüzde 37,8'lik kesim performansı yetersiz buldu.