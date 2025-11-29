İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Son tarih belli oldu! Hac için ek başvurular başladı

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular alınmaya başlandı.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
Son tarih belli oldu! Hac için ek başvurular başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar belli oldu.

Buna göre, ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

