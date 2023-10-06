Son yağışlar etkili oldu mu? İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranı belli oldu

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları yanıt arıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız bir yaz geçirmemiz nedeniyle İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düşmüştü. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar da tasarruf konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Son 5 gündür kent genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından İSKİ, İstanbul baraj doluluk oranları son durum hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, İSKİ ile 6 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranları güncel verileri...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Uzmanlar, bu yıl İstanbul'un normalin üzerinde sıcak ve kurak bir yaz mevsimi yaşadığını belirtiyor. Yağış eksikliği, şehre ana içme suyu kaynaklarından biri olan barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ile ilgili sevindiren haber geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, son yağışların ardından 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen su seviyesi artışa geçti. Son yağışlarda 17 milyon 700 bin metreküp su alan İstanbul barajları doluluk oranı 6 Ekim Cuma günü itibarıyla yüzde %23,4'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden sadece Ömerli Barajı ve Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 30'un üzerinde ölçüldü. Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 49,96 iken, Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 35,11 seviyelerinde. Alibey Barajı doluluk oranı yüzde 24,88 olarak ölçülürken, Elmalı Barajı yüzde 17,9 doluluk oranına sahip. Son yağışlara rağmen Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı 3,25 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 3,51 seviyelerinde seyrediyor.

İşte İstanbul barajları doluluk oranları:

- İstanbul Alibey barajı yüzde 24,88

- Büyükçekmece barajı yüzde 4,51

- Darlık barajı 35,11

- Elmalı barajı 17,9

- Istrancalar barajı yüzde 14,97

- Kazandere barajı yüzde 3,51

- Ömerli barajı yüzde 49,96

- Pabuçdere barajı yüzde 3,25

- Sazlıdere barajı yüzde 9,4

- Terkos barajı 12,37