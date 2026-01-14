İSTANBUL 8°C / 7°C
Güncel

Son yağışlar Sapanca Gölü'ne can suyu oldu

Sakarya'da etkili olan son yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 8 santimetre yükselerek 28,50 metreye ulaştı.

14 Ocak 2026 Çarşamba
Son yağışlar Sapanca Gölü'ne can suyu oldu
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan son kar yağışları Sapanca Gölü havzasına katkı sağladı.

Karların erimesi ve yağışların aralıklarla devam etmesiyle sular dereler aracılığıyla göle ulaştı. Kurumaya yüz tutmuş dere yatakları yeniden hayat buldu ve kıyı kenarındaki belirginleşen çekilmeler ise geri gelmeye başladı.

Uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü'nün su seviyesinde son yağışlarla bir haftada 8 santimetrelik artış yaşandı. Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, geçen haftalarda 28,42 metre olan gölün su seviyesi 28,50 metreye çıktı.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için gelişmelerin anlık takip edildiği bildirilen açıklamada, "Mevcut kaynaklarımızı korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşanan artış vatandaşlarımızda rahatlığa neden olmamalı. Şehrimizin göz bebeğinin geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız." ifadelerine yer verildi.

