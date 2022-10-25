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Sonbaharın güzelliği Ordu yaylalarına vurdu

Ordu'da sonbahar mevsimi ile birlikte sararan ağaç yaprakları, yaylalarda güzel görüntüler oluşturdu.

IHA25 Ekim 2022 Salı 09:18 - Güncelleme:
Sonbaharın güzelliği Ordu yaylalarına vurdu
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Kumru ilçesindeki yüksek kesimli yaylalarında ağaçların ve bitki örtüsünün sararan yaprakları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kışın habercisi olarak bilinen yaprak sararması, bazı noktalarda gökyüzünün eşsiz mavisi ve bulutların arasında kendisini göstererek, güzel görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran yaylada, sonbaharda oluşan turuncu renkleri, yaylaların güzelliğini ikiye katladı.

Vatandaşlar, yılın her mevsiminde yaylaların ziyaret edilmesi gerektiğini belirttiler.

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