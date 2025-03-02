Sondaj çalışması sırasında metan gazı çıkışı! Ekipleri harekete geçti

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde gaz çıkışı oldu.

Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.

Bölgede şerit çekip güvenlik önlemi alan ekipler, gazdan numune aldı.

Ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu.

Öte yandan, bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede 17 Şubat'ta çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.