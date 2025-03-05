Sondaj sırasında açığa çıkan gaz 3 gündür yanıyor

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürerken, gazın yanışı ise 3 gündür devam ediyor.

Ayrıca, 17 Şubat'ta Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatı için yapılan sondaj çalışmasında, yaklaşık 47 metre derinlikte yüzeye çıkan gaz alev almıştı. Yapılan incelemelerde gazın türünün metan gazı olduğu tespit edilmişti. 14 gün yanan Bedir Sokak'taki metan gazı, dün gece saatlerinde söndürülmüştü. Bugün AFAD ekipleri olay yerine gelerek, gerekli incelemeler yaptı.