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Antalya 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Akdeniz'de, Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.' denildi.

AA10 Mart 2024 Pazar 17:09 - Güncelleme:
Antalya 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de, Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

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