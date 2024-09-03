İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9812
  • EURO
    37,5513
  • ALTIN
    2725.73
  • BIST100
    10052.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası
Güncel

Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren vatandaşlara ağır hakaretlerde bulunan Dilruba Kayserioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası verildi.

3 Eylül 2024 Salı 15:06 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren vatandaşlara ağır hakaretlerde bulunan Dilruba Kayserioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba için istenen ceza belli oldu

Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba'yı onur konuğu yaptı

AK Parti'den küfürbaz Dilruba'yı onur konuğu yapan Özgür Özel'e sert tepki: Tam bir şuursuzluk
  • Dilruba Kayserioğlu
  • ceza
  • hapis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.