<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren vatandaşlara ağır hakaretlerde bulunan Dilruba Kayserioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası verildi.</p><p>Ayrıntılar geliyor...</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/09/03/baskan-erdogana-oy-veren--799_2-43.jpg'/>Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba için istenen ceza belli oldu<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/08/31/ozgur-ozel-baskan-erdogan-264_2-43.jpg'/>Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba'yı onur konuğu yaptı<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/08/31/ak-partiden-baskan-erdoga-869_2-43.jpg'/>AK Parti'den küfürbaz Dilruba'yı onur konuğu yapan Özgür Özel'e sert tepki: Tam bir şuursuzluk