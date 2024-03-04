Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının, saat 21.38'de Çanakkale merkez İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇANAKKALE DEPREMİ "BÜYÜK İSTANBUL" DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, Çanakkale depreminin İstanbul'daki olası büyük depremi tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında 24 TV'de Eda Cabul Işık'ın sunduğu 'Moderatör Gece' programında anlattı.

Akbayram, "Çanakkale'de yaşanan son deprem Marmara depremini tetikler denemez. Marmara'da birçok fay var. Marmara'da depremler olabilir. Tetikleme daha büyük depremlerin stres transferiyle oluyor. Maalesef 2023 depremlerinde olduğu gibi. İlk deprem oldukça büyükte 7.7 büyüklüğündeydi. Hatta 7.8 olduğunu söyleyenler var. Daha sonra Elbistan'daki fayı bir nevi tetiklemiş oldu. Yani böyle bir şey mümkün değil. Hem geometrik olarak fayların konumu açısından mümkün değil hem de depremin büyüklüğü açısından mümkün görünmüyor. Yani tetikleme diye bir şey olmaz." dedi.

