Bakan Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 22:54 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 23:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

BAKAN KURUM'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüse yakalanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum Beyefendi'ye, geçmiş olsun. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "COVID-19 test sonucu pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bakanımıza ve tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, " Bakanımız Sayın Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im acil şifalar versin." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Bakanımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "COVİD testi pozitif çıkan Sn Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim tez zamanda şifa versin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, " Koronavirüs testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Bakanımıza ve şifa bekleyen tüm hastalarımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." dedi.