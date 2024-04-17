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CHP ve İYİ Parti'nin Ordu ve Hatay'da ''seçimler yenilensin'' talebine YSK'dan karar!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin tam kanunsuzluk gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti. Öte yandan YSK, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 'Tam Kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazını da reddetti.

DHA17 Nisan 2024 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
CHP ve İYİ Parti'nin Ordu ve Hatay'da ''seçimler yenilensin'' talebine YSK'dan karar!
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP'nin ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı başvuruları reddetti.

YSK YENİLEME BAŞVURUSUNU REDDETTİ!

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün toplanan kurul, Ordu ve Hatay seçimlerine yönelik itirazları görüştü. Kurul, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik 'tam kanunsuzluk' gerekçeli iptal ve yenileme başvurusunu reddetti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler oyların yüzde 40,06'sını alarak başkan seçilmişti. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz ise oyların yüzde 36,52'sini almıştı.

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' gerekçeli seçimin iptali ve yenilenmesi talebi de reddedildi. Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 44,48'ini, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 44,05'ini almıştı.

Ayrıca AK Parti'nin Ardahan Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin olağanüstü itiraz başvurusu kapsamında sunduğu seçimin iptali ve yenilenmesi talebi de reddedildi. Ardahan'da CHP'nin adayı Faruk Demir yüzde 45,06, AK Parti'nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43,51 oy almıştı.

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