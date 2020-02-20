Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.
TSK'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Güler ve Carter arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.
TSK açıklamada "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Cater ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick CARTER ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır. pic.twitter.com/J6jjcborei— TSK (@TSKGnkur) February 20, 2020