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Güncel

Genelkurmay Başkanı Güler'den üst düzey telefon!

Sondakika gelen bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Cater ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20 Şubat 2020 Perşembe18:27 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 18:35

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.

TSK'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Güler ve Carter arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.

TSK açıklamada "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Cater ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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