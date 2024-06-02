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Güncel

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bahar temizliği! 16 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

AA2 Haziran 2024 Pazar 12:03 - Güncelleme:
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bahar temizliği! 16 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

  • PKK terörist etkisiz
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