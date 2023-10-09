Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler, açık alanlara çıktı.

