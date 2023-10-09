İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7025
  • EURO
    29,2232
  • ALTIN
    1648.32
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güncel

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 09:28'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABONE OL
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler, açık alanlara çıktı.

  • Malatya depremi
  • Yeşilyurt depremi
  • AFAD verileri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.