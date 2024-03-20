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  • Özde DEM'li sözde CHP'li adaydan skandal ifadeler! Esenyurt'a özerlik küstahlığı...
Güncel

Özde DEM'li sözde CHP'li adaydan skandal ifadeler! Esenyurt'a özerlik küstahlığı...

24 TV canlı yayınına konuk olan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, sözde Kürdistan'ı destekleyen açıklamalarıyla gündemde olan CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer'in küstah sözlerini değerlendirdi. Albayrak, “Ucuz ve kolay kazanma stratejisi CHP'yi öyle bir noktaya getirdi ki CHP'nin beka meselesi oldu” ifadelerini kullandı.

20 Mart 2024 Çarşamba 22:40 - Güncelleme:
Özde DEM'li sözde CHP'li adaydan skandal ifadeler! Esenyurt'a özerlik küstahlığı...
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CHP, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını sağlık sorunlarını bahane ederek geri çekmiş daha önceleri DEM ile ilişkili adayları 'kent uzlaşısı' kapsamında aday göstermişti. CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer'in ise sözde özerklik küstahlığının yankıları ise Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV ekranında yayınlanan "Açık Görüş" programında masaya yatırıldı.

DENİZ BAYKAL UYARMIŞTI DİNLEMEDİLER!

Nuh Albayrak, "Esenyurt aslında bir sonuç. Ulusalcı bir CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP yan yana getirildi. 15 Şubat 2016'da Deniz Baykal bir TV programında, 'CHP teröre karşı tutum konusundaki çizgisini HDP çizgisine doğru taşıyan bir açılıma girdi, bu çok tehlikelidir' diye uyarıda bulundu. Bu tespite bozulanlar Baykal'ı susturdular. Bir daha da Baykal bu minvalde hiçbir ifade kullanmadı. Ulusalcı olan, bu devleti kurmakla övünen CHP'nin daha önceki tartışma konusu olmadığı halde tezkereye hayır deme noktasına getirdi CHP'yi. Bu çok önemli bir kırılmaydı. Neden? HDP'yi kırmamak için. " dedi.

"UCUZ VE KOLAY KAZANMA STRATEJİSİ"

Albayrak, "Ucuz ve kolay kazanma stratejisi CHP'yi öyle bir noktaya getirdi ki CHP'nin beka meselesi oldu. CHP, artık DEM'den bağımsız olarak bir politika üretebilecek halde değil. Bugünkü CHP yönetiminin tabanla arasındaki açı tamamen açılmış durumda. Bu da CHP'nin uzun vadede bağımsız politika üretme kabiliyetini kaybetmesi anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

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