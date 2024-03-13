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Reklamını yapıp oy istemişti! Ekrem İmamoğlu yapamadığı vaatlerine canlı yayında 'hatırlamıyorum' dedi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve mevcut adayı Ekrem İmamoğlu, bir önceki seçimde söz verip yapmadığı vaatleriyle gündemde. İmamoğlu, özel bir televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayında aralarında 'sosyal tesislerde haftada bir çifte ücretsiz düğün' vaadinin de bulunduğu ve reklamını yapıp oy istediği bazı vaatler hakkında 'hatırlamıyorum' diye karşılık verdi.

13 Mart 2024 Çarşamba 23:54 - Güncelleme:
Reklamını yapıp oy istemişti! Ekrem İmamoğlu yapamadığı vaatlerine canlı yayında 'hatırlamıyorum' dedi
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kirli para trafiği skandalıyla gündeme gelen İBB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yine bir skandala imza attı.

"EVLİLİK DESTEĞİ" DİYEREK REKLAMLARDA KULLANMIŞTI

İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık verdi.

"O VAADİ HATIRLAMIYORUM" DEDİ

İmamoğlu, katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen "İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusuna "Hatırlamıyorum." cevabını verdi.

İmamoğlu yine akabinde gelen "15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?" sorusunu da "Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım." diye yanıtladı.

"BEN ONLARI ÖNÜME ALMADIM"

İmamoğlu "Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar." ifadelerini de kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada "Verdiği vaatleri unuttu, tutmadı" denilerek tepki çekti.

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