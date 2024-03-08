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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a canlı yayında sert sözler: Bu zihniyet babanı boncuk boncuk terletti!

24 TV canlı yayınında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na katılmamasıyla ilgili yorumlarda bulunan Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, '14-28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı ile beraberdin. Ne zarar gördün hangi kötülüğü yaşadın ki sonra imtina ettin dahil olmadın? Babanı boncuk boncuk terleten bir zihniyet ile sen nasıl sarmaş-dolaş olabilirsin? Bunu kendine, ailene, seçmenine nasıl izah edebiliyorsun?' dedi.

8 Mart 2024 Cuma 23:17 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a canlı yayında sert sözler: Bu zihniyet babanı boncuk boncuk terletti!
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Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, 24 TV'de Esas Mesele programında Fatih Erbakan'a dair birtakım değerlendirmelerde bulundu. Er, "Babanı boncuk boncuk terleten bir zihniyet ile sen nasıl sarmaş-dolaş olabilirsin? Bunu kendine, ailene, seçmenine nasıl izah edebiliyorsun?" ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYET BABANI BONCUK BONCUK TERLETTİ"

Rahim Er, "Fatih Erbakan'a sormalı, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı ile beraberdin. Ne zarar gördün hangi kötülüğü yaşadın ki sonra imtina ettin dahil olmadın? Neyi bekliyordun? Bu çıkışı ile Cumhur İttifakı'na zarar verdiğinde o zararın sadece Cumhur İttifakı'na sirayet etmeyeceği tabana kadar yayılacağını düşünemiyor musun? Böyle bir tarihi malumattan haberin yok mu? Babanı boncuk boncuk terleten bir zihniyet ile sen nasıl sarmaş-dolaş olabilirsin? Bunu kendine, ailene, seçmenine nasıl izah edebiliyorsun?" dedi.

"FETÖCÜLER ERBAKAN'I KUŞATTI"

Moderatör Murat Eser "Suat Pamukçu partinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini ve Fatih Erbakan'ın etrafında FETÖcülerin cirit attığını, Cumhur İttifakı'na katılma esnasında da kendisi gibi düşünen birkaç kişinin gayretiyle katılmadığını ifade etti" ifadelerini kullandı.

"ERBAKAN YANLIŞ YAPTI"

Er, "Doğrudan rencide olacak kimse varsa buyursun olsun. Kimseye iftira atmaz asılsız bir şey söylemeyiz. Düşündüğümüzü ve bildiğimizi dile getiririz. Çıktığımız ekranlarda bunu yapmakla mükellefiz. Fatih Erbakan yanlış yapmıştır bir bölen durumuna düşmüştür bunun vebai ağırdır." dedi

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