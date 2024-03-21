Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan hayatını kaybetti. Öztan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Acı haberi Bora Gencer duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gencer, "Biricik dostum dünyalar güzeli Gamzelim Bahar Öztan'ı tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesinde kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm sanat camiasına ve ailesine sabırlar dilerim. Merhumenin cenazesi Üsküdar Şakirin camiinde kılınacak ikindi namazından sonra Karacaahmet mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğdu. İstanbul'da büyüdü. Sanat hayatına reklamlarla adım attı. Gamzeli Güzel olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi. Özellikle Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlar, onun tanınırlığını artırdı.