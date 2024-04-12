Yazarımız Yakup Köse olay yerinden bildiriyor... Antalya'da teleferik faciası! Ölü ve yaralılar var

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.

Yaşanan olayın hemen ardından bölgeye giderek son gelişmeleri takip eden Star Gazetesi Yazarı, Yakup Köse, "Şu anda yukarıda, kabinlerde asılı kalan 21 kabinde 184 kişi asılı. Karadan müdahale edilmiyor. Şu anda helikopterler müdahale etmeye çalışıyor. Gece görüşlü helikopterler yaklaşık yarım saat önce geldiler. Şu anda burada kriz masasında hadiseler değerlendiriliyor. İnsanlar teleferiğe yönlendirildiği zaman korkuyoruz diyorlardı. Gerçekten bakımsızdı" ifadelerini kullandı.

Köse, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Antalyalı bir vatandaş olarak söylüyorum, Sayın Muhittin Böcek seçim zaferini sağda solda kutlayacağına lütfen Antalya'yla ilgilensin. 184 vatandaşımız şu anda bakımsızlık dolayısıyla havada asılı kaldılar. İnsanlar biz gazeteci olduğumuz için oradaki sosyal tesisin bakımsızlığından bile bahsediyorlardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtiğinden bu yana teleferik bakımlarının yapılmadığına dair halkın şikayeti vardı"

#CANLI Star Gazetesi yazarı Yakup Köse: Antalyalı bir vatandaş olarak söylüyorum, Sayın Muhittin Böcek seçim zaferini sağda solda kutlayacağına lütfen Antalya'yla ilgilensin. 184 vatandaşımız şu anda bakımsızlık dolayısıyla havada asılı kaldılar pic.twitter.com/YDMlW9xma1 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 12, 2024

AFAD'ın bölgede çalıştığını aktaran Köse, "Yetkilileri burada. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının buraya geldiğini söylediler ama ne kadar durdu bilmiyorum. Ben göremedim. Çünkü ben olay yerindeyim. Galiba kendisi gitti." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan faciası hakkında sosyal medya hesabından açıklamada yaptı.

Altun şu ifadeleri kullandı:

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 12, 2024

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 12, 2024

"24 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasında 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30'u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.