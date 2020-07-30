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Soner Yalçın'a kötü haber: Villası için yıkım kararı çıktı

Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te bulunan villası için yıkım kararı verildi.

İHA30 Temmuz 2020 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 10:13
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Gazeteci Soner Yalçın’ın Levent’te bulunan villasında usule aykırı tadilat yaptığı ortaya çıkmış, milyonlarca dolarlık villayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

Yalçın’ın villa bahçesinde yeni kaçak inşaat yaptığı da tespit edildi. Beşiktaş Belediyesi ekipleri müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığını belirleyerek tutanak tuttu. Beşiktaş Belediyesi yapılan incelemenini ardından inşaatı mühürlerken, Yalçın’a 70 bin 512 lira para cezası keserek villanın projeye uygun hale getirilmesi için yıkımına karar verdi. Konuyla ilgili Beşiktaş Belediyesi tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne suç duyurusunda da bulunuldu.

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