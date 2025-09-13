İSTANBUL 28°C / 20°C
  Sonuçlar 10 Ekim'de açıklanacak! KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Güncel

Sonuçlar 10 Ekim'de açıklanacak! KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı. Sınav sonuçları ise 10 Ekim'de açıklanacak.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 17:55
Sonuçlar 10 Ekim'de açıklanacak! KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
ABONE OL

Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi sınavları ikinci oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru yöneltildi ve cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumuna 51 bin 666 aday başvurdu. Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanıldı. Oturumlarda 16 bin 996 kişi, sınav güvenliği için ise 2 bin 377 emniyet personeli sahada görev aldı.

Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. Adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika olmak üzere 160 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.

